Baanbrekende CAO voor truckers bij TDL Group 30 juli 2018

Logistieke dienstverlener TDL Group heeft als allereerste bedrijf in de transportsector een baanbrekend sociaal akkoord kunnen afsluiten. De CAO maakt een einde aan een discussie die in de sector al meer dan tien jaar aansleept. Concreet stijgt ieders loon, maar voor sommige chauffeurs kan dat netto oplopen tot 600 euro per jaar. "Er is zo al een tekort aan beroepschauffeurs", vertelt gedelegeerd bestuurder Yves Vandeput. De job staat al jarenlang hoog in het lijstje van de knelpuntberoepen. De verloning van de chauffeurs is daarvoor niet de enige reden, maar wel een belangrijke factor. Ook voor een explosief groeiend familiebedrijf zoals TDL Group - met meer dan 800 medewerkers, een eigen vloot van 350 trekkers en 600 opleggers - is het niet evident om voldoende chauffeurs te vinden. In het akkoord zitten nog enkele interessante extra premies voor de medewerkers bij TDL Group. "Een chauffeur die dagelijks om 3 uur vertrekt heeft volgens de algemene regeling geen nachttoeslag. Nu wel. Daarnaast voorzien we een flexibiliteitspremie voor chauffeurs die voor meerdere businessunits rijden en verdienen ervaren chauffeurs een premie wanneer ze een nieuwe collega de kneepjes van het vak leren." (MMM)