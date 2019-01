Ayse Yigit trekt Limburgse PVDA-lijst en wil naar het federaal parlement, Kim De Witte gaat voor Vlaanderen Marco Mariotti

31 januari 2019

10u35 0 Houthalen-Helchteren Ayse Yigit (46) uit Houthalen-Helchteren trekt bij de verkiezingen in mei de Limburgse lijst voor de PVDA. Ze doet een gooi naar een zitje in de Kamer. Boegbeeld Kim De Witte uit Hasselt wil dan weer in het Vlaamse parlement geraken.

PVDA Limburg haalt naar eigen zeggen alles uit de kast om komende verkiezingen ook Limburgse zitjes te veroveren in het Vlaamse en Federale parlement. Zo gaat ‘nieuwkomer’ Ayse Yigit voluit voor de Kamer. De Houthalense met Turkse roots trok al de lijst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, maar kon geen zetel in de wacht slepen. “Bekendheid verkrijgen in de regio was het voornaamste doel", vertelt ze. “De score in Hasselt was bijzonder goed, en nu hopen we dat ook in de Kamer en in het Vlaams parlement te doen.”

‘Te hartelijk’

Yigit woonde tot twintig jaar geleden in Turkije en studeerde er journalistiek. “Ik ben geen stemmenkanon uit de Turkse gemeenschap, maar de contacten die ik hier uitbouw zijn zeer persoonlijk", zei ze eerder al. “Mensen die mij kennen, zeggen dat ik ‘te hartelijk’ ben voor de politiek. Meer dan ooit heeft de politiek net nood aan mensen met een warm hart. Onze kiezers delen die ideeën.”

De Houthalense is in het dagelijks leven tolk en werkt deeltijds voor de partij in de Limburgse afdeling. In haar vrije tijd is ze bezig met literatuur en poëzie.