Avonturenparcours aan Plas Kelchterhoef breidt uit: 300 meter zweefbaan, zwevende klimmuur en 44 attracties Toon Royackers

17 februari 2019

09u56 0 Houthalen-Helchteren Er kan al eens een Tarzan & Jane kreet te horen zijn over de Plas van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren. Daar wordt door het Watersport en Atletiek Center (WAC) het indrukwekkend avonturenparcours verder uitgebouwd, hoog in de bomen van het aanpalende bos. Dat parcours zal deze lente nog eens 18 extra hindernissen op acht meter boven de grond tellen. “Héél af en toe moeten we eens deelnemers uit de bomen halen, die verstijven de schrik. Maar dat is zelden,” zeggen de beheerders.

“We mikken natuurlijk op mensen die van avontuur houden,” lacht initiatiefnemer André Gielen van het WAC. “Het is begonnen met een kleine zweefbaan en enkele hindernissen. Zoals je ziet, loopt onze hobby steeds verder uit de hand. We krijgen er als club niet genoeg van. Steeds meer mensen vinden dit een geweldige sport, en we kunnen ze geen ongelijk geven. Er bestaan wel gelijkaardige parcours, en daar gaan we regelmatig een kijkje nemen om nieuwe ideeën op te doen. Toch hebben we even goed onze eigen, unieke attracties verzonnen. Zo zijn er nu palen bijgekomen op acht meter boven de grond. Je moet van de ene paal op de andere kruipen, om de overkant te halen. Voortaan hebben we ook een klimmuur die tussen de bomen zweeft. Niet gemakkelijk, maar we willen dan ook uitdagingen bieden. Verder is er een wipwap en een draaiton die tussen de bomen zweeft.”

Adrenaline

Het gaat dus om adrenaline. “Maar wel veilig en verantwoord,” benadrukt Gielen. “Vooraleer we attracties in de bomen hangen hebben we al deze exemplaren laten keuren door boomdeskundigen. Het moeten vanzelfsprekend stevige kanjers zijn, die wat avonturiers kunnen torsen. Ook de attracties en de hindernissen zelf zijn stuk voor stuk gekeurd. Deelnemers worden via beveiligingsriemen vast gegespt, zodat er niets fout kan gaan. Als je los schiet, hang je nog altijd stevige aan onze veiligheidsriemen te bungelen.”

Tarzan & Jane

Het gebeurt al eens dat monitoren een deelnemer verstijfd van schrik uit de bomen moeten halen. “We doen bijvoorbeeld activiteiten op verplichte sportdagen van scholen. Tja, dan kan het wel eens gebeuren, dat iemand het plots niet meer ziet zitten. Maar 98 procent haalt wel - desnoods al bibberend - de overkant. Die krijgen daar een behoorlijke adrenalinekick van. We horen wel eens een Tarzan of een Jane krijsen van geluk. In april zijn onze 18 extra hindernissen klaar. Die zijn we nu nog volop aan het testen. Voor mensen die aan teambulding willen doen, gaan we bovendien nog een gigantische ladder ophangen, die je alleen met een groep kan beklimmen. De verschillende laddersporten hangen zo ver uit elkaar, dat de deelnemers elkaar telkens naar de volgende hoogte moeten helpen. Op die manier is een niet alleen een individuele uitdaging, maar een spectaculaire teamsport.”

Alle info vind je op www.waclimburg.be