Auto over de kop aan Europark 26 januari 2018

Aan de Europarklaan in Houthalen is gisterochtend rond 8 uur een verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder verloor om nog onduidelijke reden reden de controle over het stuur ter hoogte van de firma Systems en ging daarbij over de kop. Brandweer Genk kwam ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. (MMM)