Asielzoeksters krijgen celstraf voor diefstal 01 februari 2018

Twee Albanese vrouwen van 46 en 24 jaar werden veroordeeld tot een celstraf van vier maanden voor een diefstal in een Primark-filiaal. Het duo, dat in het asielcentrum van Houthalen-Helchteren verbleef, ging in de drukke eindejaarsperiode aan de haal met negentien kledingstukken. Samen waren die goed voor 88,8 euro. De rechtbank hield rekening met het feit dat de beklaagden als vluchteling op flagrante wijze de wetten miskend hadden, en zo bijdroegen tot een gevoel van onveiligheid. Naast de celstraf kreeg de twee ook elk een boete van 208 euro. (BVDH)