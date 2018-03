Asielcentrum op militaire site sluit BURGEMEESTER WIL ER NU NATUURGEBIED OF INDUSTRIEZONE VAN MAKEN MARCO MARIOTTI

27 maart 2018

03u15 0 Houthalen-Helchteren Het asielcentrum op de site van de oude kazerne sluit binnenkort de deuren. "We hopen dat dit terrein nu eindelijk een bestemming voor deelgemeente Helchteren kan krijgen", reageert burgemeester Alain Yzermans (sp.a).

Nog dit jaar zal het asielcentrum in Helchteren de deuren sluiten. Die bevestiging kreeg burgemeester Yzermans van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Goed nieuws, want de gemeente vraagt al langer om de procedure tot sluiting op te starten. Dat het nu kan, heeft te maken met het nieuws dat de asielsituatie in ons land gestabiliseerd is, en dat de toestand zich hersteld heeft tot op het niveau van voor de vluchtelingencrisis.





Tussen 2010 en 2013 werd de kazerne al een eerste keer gebruikt als asielcentrum. "We hopen dat dit nu écht de laatste keer was", zegt burgemeester Yzermans. "In principe hebben we weinig overlast ondervonden, op enkele incidenten in het centrum na. Maar het is vooral belangrijk dat de kazerne een andere bestemming krijgt. Er ligt immers een groot potentieel voor de gemeente Helchteren."





De kazerne is momenteel nog altijd militair domein, en dus ook eigendom van de federale overheid. Al probeerde de gemeente eerder al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site uit te werken. "Je kan hier veel mee doen", meent Yzermans. "Je zou bijvoorbeeld een stuk natuur tot aan de Zwarte Beek kunnen recupereren. Anderzijds kan er langs de Kazernelaan ook een industriezone aangelegd worden, waarmee je dan het bestaande industrieterrein uitbreid. En tussen die twee zones zou je dan een groene buffer kunnen aanleggen." Ook het scenario van een ontsluitingsweg tussen de N74 en het industriegebied behoort weer tot de mogelijkheden.





Domein aankopen

Voor Yzermans moet het omvormen van het domein één van dé doelen op lange termijn worden voor Helchteren. "Het gemeentebestuur zou daar in de volgende legislatuur werk van kunnen maken", oppert Yzermans. Dat betekent ook dat de gemeente het domein zou moeten aankopen. Niet evident, want dat prijskaartje kan stevig oplopen. "Toch moet het één van de scenario's kunnen zijn. Het is een uitdaging voor de volgende zes jaar om dit project te doen slagen. Het zou veel waarde hebben voor Helchteren."





Overigens: de andere opvangcentra in onze provincie - in Sint-Truiden, Lanaken en Overpelt - blijven wel nog in gebruik.