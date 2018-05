Afterparty Extrema Outdoor geschrapt wegens te luid 22 mei 2018

02u37 0 Houthalen-Helchteren Dancefestival Extrema Outdoor heeft met ruim 60.000 bezoekers uit 38 landen een recordeditie achter de rug. Er waren enkele incidenten: vanwege de geluidsoverlast werd een afterparty geschrapt, één Franse vrouw werd aangehouden voor het bezit van xtc en twee dieven gebruikten pepperspray om slachtoffers van hun juwelen te beroven.

Op vrijdag kwamen er 15.000 festivalgangers, op zaterdag en zondag telkens 22.500. Het weer en het nieuwe podium zorgden voor een bijzonder geslaagde editie. De enige domper was de geluidsoverlast. "Vooral zaterdagnacht namen de klachten van de buren toe", aldus burgemeester Alain Yzermans (sp.a). "In Meulenberg en Laak was de muziek 'voelbaar'. Zaterdag besloten we dan ook om de afterparty om 2 uur af te bouwen. Zondag werd de afterparty geschrapt, de muziek werd om 21.30 uur afgebouwd. Voor volgend jaar wordt de afterparty in openlucht een moeilijk verhaal."





Op het festival werden ook 294 festivalgangers betrapt op het bezit van drugs. Wie met drugs betrapt werd, kreeg van de politie een boete tussen 75 en 600 euro. Eén 19-jarige Franse vrouw werd zaterdag gearresteerd toen bleek dat ze een grote hoeveelheid xtc-pillen op zak en in haar tent had. De vrouw werd ook aangehouden. Ook drie Belgen werden zondagmiddag gearresteerd, maar mochten na verhoor beschikken.





Op het festivalterrein vonden ook vijf grijpdiefstallen plaats. De dieven gebruikten pepperspray om hun slachtoffers te kunnen beroven. De twee Italianen van 22 en 28 jaar werden opgepakt en aangehouden. Verder stelde de verkeerspolitie iets minder dan 200 overtredingen vast rondom het festivalterrein. (BVDH)