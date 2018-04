Afscheidsfeestje voor sloop oud-gemeentehuis 19 april 2018

Op woensdag 25 en vrijdag 27 april 2018 staan in Houthalen-Helchteren twee feestjes voor de jeugd gepland, telkens in het oud-gemeentehuis dat binnenkort gesloopt wordt. Het gemeentebestuur sluit hiermee aan bij Lokale Helden, een organisatie van Poppunt. Lokaal muzikaal talent krijgt dan de kans om hun talent met het publiek te delen. Woensdag zijn er vanaf14 uur workshops voor kinderen vanaf 6 jaar.





Vrijdag om 20 uur zijn er optredens van lokale dj's en bands met medewerking van de drie jeugdhuizen The Bassment, Get Wood City, De Zool en CultuurCentraal. (MMM)