Acht jaar cel voor foltering van Houthalense vrouw: “Zelfs in film van Tarantino duurt geweld niet zo lang” BVDH

22 februari 2019

09u36 0 Houthalen-Helchteren Een 38-jarige Curaçaoënaar is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar nadat hij op 10 juli 2018 een Houthalense vrouw afranselde. “Zelfs in een film van Quentin Tarantino duurt het geweld niet zo lang”, stelde advocate Lore Gyselaers, die het slachtoffer verdedigde.

Om de achtergrond van de feiten te schetsen, moeten we terug naar 2015 toen het koppel in het huwelijksbootje stapte. Eerder had de man in Nederland al kinderen met een vrouw die hij eveneens mishandelde. Vanaf het moment dat de Limburgse zwanger was, ging het slechter met de relatie. Ze woonden in het voorjaar van 2018 een tijdje gescheiden, maar kwamen toch weer samen en gingen zelfs op vakantie naar Turkije. Hij vermoedde echter ontrouw en hing een camera in het appartement. Toen zijn vrees werkelijkheid werd en hij alles op zijn gsm zag, reed hij als een bezetene van zijn werk in Eindhoven naar Houthalen. Diezelfde camera legde vervolgens de “hallucinante horrorbeelden” vast.

Colaatje

“Terwijl hun zeventien maanden oud dochtertje boven lag te slapen, ranselde de beklaagde mijn cliënte vijftig minuten lang af”, deed Gyselaers het verhaal van de feiten. “Hij was uiterst agressief, maar ging beredeneerd en koelbloedig te werk. De schuifdeur werd gesloten, het gordijn dichtgedaan, de gsm van de vrouw vernield en tussendoor dronk hij rustig een colaatje. Toen het dochtertje begon te huilen, bleef hij onophoudelijk doorgaan.”

Het slachtoffer hield aan de slachtpartij levensgevaarlijke verwondingen over. Haar lever was zwaar geraakt, haar dunne darm geperforeerd en ze onderging een spoedoperatie omdat allerlei lichaamsvochten in haar buik waren terechtgekomen. Ze overleefde, maar houdt wel esthetische en psychologische schade over aan de feiten. Voor de littekens overweegt ze plastische chirurgie.

Geen poging moord

De procureur beschreef de beelden minuut per minuut. “Het slachtoffer lag in de zetel en kreeg meteen een klap. Dat toont aan dat beklaagde wist wat hij ging doen. Uiteindelijk belde hij zelf naar de politie met de boodschap dat zijn vrouw hem bedrogen had. Hij vermeldt terloops dat hij haar geslagen heeft en dat er maar beter een ambulance komt.” Zelf weet de Nederlander niet veel meer van de feiten. “Ik heb haar geslagen en daar kwam bloed bij”, gaf hij wel toe. De verdediging benadrukte dat niet alles gepland was. De poging tot moord werd geherkwalificeerd naar foltering. “Het spijt me”, vertelde beklaagde tenslotte.