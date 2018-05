600 euro voor grofgebekte dertiger 04 mei 2018

Een 33-jarige man uit Houthalen-Helchteren moet een boete van 600 euro betalen nadat hij zich op 19 mei 2015 liet gaan tegen de politie MidLim. Bovendien had hij ook een dolkmes bij zich. "Is dat allemaal nodig, die show met die sirene? Er zit zeven kilo hash in de koffer en twee kilo coke in de motor", raasde hij. Daarmee was de kous niet af want hij liet ook nog weten "de blaffer" van de agenten af te nemen en "dan gaat ge wat meemaken". De politie kreeg tenslotte ook nog een gekende Spaanse belediging naar het hoofd geslingerd.





Naast de boete wordt het mes verbeurdverklaard. (BVDH)