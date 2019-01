6 jaar cel gevorderd voor Afghaan na “brute verkrachting” in opvangcentrum BVDH

09 januari 2019

10u39 1

Een Afghaan riskeert een opsluiting van zes jaar nadat hij in het tijdelijk opvangcentrum in Houthalen-Helchteren zware zedenfeiten heeft gepleegd. Er is onder meer sprake van een “brute verkrachting” op 1 januari 2017, toen hij voor het laatst toesloeg. Beklaagde is tegenstrijdig in zijn verklaringen. Zo vertelt hij één keer dat de vrouw uit bed is gevallen en één keer dat ze met de fiets is gevallen. Het slachtoffer was in ieder geval in die mate onder de indruk van de feiten dat ze zelfs een zelfmoordpoging ondernam. Intussen is de man gerepatrieerd naar Afghanistan, waardoor hij ook verstek gaf voor de zaak. “Het zijn wansmakelijke feiten en ik vraag dan ook een celstraf van zes jaar”, aldus de procureur. Verder riskeert beklaagde ook een geldboete van 4.200 euro. Het vonnis volgt op 6 februari.