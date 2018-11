39 everzwijnen geschoten aan De Teut Marco Mariotti

20 november 2018

20u31 0 Houthalen-Helchteren Jagers hebben dinsdag maar liefst 39 everzwijnen geschoten aan natuurdomein De Teut.

De evers maakten het al een tijdje bont in het gebied, en wandelaars voelden zich er niet meer veilig. Ook de zeldzame grasvegetatie in het gebied werd steeds vaker beschadigd. Via een drukjacht werden de dieren in het nauw gedreven en afgeschoten.

Februari opnieuw

Daarbij werd zo lijdzaam mogelijk gejaagd. Met bijna veertig geschoten evers is het gebied flink uitgedund. Kans bestaat dat er in februari weer zal worden gejaagd.

Het gebied rond Houthalen, Heusden-Zolder en Zonhoven wordt al langer geteisterd door everzwijnen. Jagen blijkt voorlopig de enige échte oplossing, in combinatie met het plaatsen van rasters