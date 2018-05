24 maanden cel voor tuinhuizenbandiet 18 mei 2018

De man uit Houthalen die in augustus 2016 in Houthalen-Oost maar liefst 38 inbraken of inbraakpogingen pleegde in tuinhuisjes en garages, riskeert 24 maanden cel. De man gaf de feiten reeds toe en vertelde ook dat hij telkens alleen was. Nochtans riskeert een tweede partij uit Houthalen ook een celstraf van acht maanden omwille van zijn betrokkenheid. Eén keer werd bij hem een grasmaaier aangetroffen. Volgens beklaagde was hij de tuinhuizenbandiet toevallig tegengekomen en had hij met de diefstal niets te maken. De hoofdverantwoordelijke maakt volgens het openbaar ministerie geen kans meer op een werkstraf: "Zijn strafregister is reeds om u tegen te zeggen." Beklaagde zelf gaf verstek. Voor de twee werd telkens een boete van 1.200 euro gevorderd. Vonnis op 14 juni. (BVDH)