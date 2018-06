23-jarige man met losse handjes moet 13.000 euro betalen 01 juni 2018

Een 23-jarige man uit Houthalen-Helchteren moet een schadevergoeding van 13.180,77 euro betalen aan een 28-jarige man uit Gent. Op 24 april 2014 gaf de Limburger het slachtoffer enkele rake trappen in het gezicht in Houthalen-Helchteren. De rechtbank gelooft niet dat dit per ongeluk gebeurde. "Het is niet omdat het slachtoffer relatief snel terug is gaan werken dat hij in zijn persoonlijk leven geen last had van de verwondingen", klinkt het in het vonnis. Vooral de kosten voor persoonlijke ongeschiktheid (ruim 5.000 euro) en de esthetische schade (4.500 euro) lopen hoog op. De man had immers een neusoperatie nodig om alles weer op zijn plaats te krijgen.





Verder krijgt de beklaagde ook een werkstraf van vijftig uur en een boete van 300 euro met uitstel.