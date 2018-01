21-jarige dealer hoopt op tweede kans 26 januari 2018

02u59 0

Een 21-jarige jongeman uit Houthalen-Helchteren werd op 9 mei 2016 tegengehouden in Hechtel-Eksel nadat hij met zijn voertuig met hoge snelheid rondreed.





De man werd gecontroleerd door de politie en testte positief op cocaïne. Er werden kleine coupures, 160 euro cash en een gebruikershoeveelheid van 1,3 gram cannabis aangetroffen. De man had ook een minderjarige vrouw bij zich. Uit controle op zijn oude Samsung bleek dat de man wel eens drugs gebruikte. Hij bekende de feiten en gaf aan dat hij cocaïne gebruikte op feestjes. Zijn dealer kwam uit Houthalen.





Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van tien maanden met probatieuitstel en een boete van 6.000 euro. "Dit is het verhaal van een kleine garnaal die links en rechts dealt om in eigen onderhoud te voorzien", reageerde de advocaat van de jongen. "Ik denk dat een werkstraf meer nut heeft en denk aan 150 uur." De fabrieksarbeider gaf zelf aan dat hij intussen clean is. Hij hoort zijn vonnis op 1 februari. (BVDH)