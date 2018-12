17-jarig meisje wordt onder invloed verkracht en opgesloten: dader riskeert vijf jaar Birger Vandael

14 december 2018

10u54 0 Houthalen-Helchteren Een Houthalenaar riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van een minderjarig meisje, dat hij vervolgens ook nog een tijdje opsloot. Het slachtoffer was onder invloed, maar het is niet bewezen dat de dader haar heeft gedrogeerd. Beklaagde gaf verstek voor de behandeling van de rechtszaak en riskeert vijf jaar cel.

De feiten vonden plaats op 1 mei 2016. De vrouw was net geen achttien jaar en zat rond die periode in een instelling. Na de kermis in Genk was ze niet thuisgekomen. Ze liet zelf weten dat ze zat opgesloten in een appartement in de Houthalense wijk Meulenberg. De deur moest worden ingetrapt en aan de hand van documenten kon beklaagde worden geïdentificeerd. Die verklaarde dat hij het meisje op haar vraag was gaan ophalen in Genk en dat hij de deur wel moest sluiten omdat de deur anders niet dicht ging. Daarnaast ontkent hij de verkrachting en opsluiting en geeft hij aan dat ze alleen maar hebben ‘liggen chillen’.

Flesje water uit nachtwinkel

Uit een audiovisuele verklaring van de vrouw komt echter een ander verhaal naar boven. Het meisje vertelt dat ze onderweg gestopt zijn aan een nachtwinkel en hij een flesje water is gaan halen. “Volgens haar is er mogelijk iets in haar drank gedaan, want ze voelde zich al snel heel slaperig worden”, aldus de procureur. “Het volgende wat ze zich herinnert is dat ze wakker is geworden in de zetel en hij zat te snuiven. Daarna is ze opnieuw in slaap gevallen en toen ze wederom de ogen opende, had ze enkel nog haar sokken aan in bed. Ze moest ook overgeven en vermoedt dat er cocaïne en xtc was gebruikt.” DNA-onderzoek bevestigde wel degelijk dat het koppel seks had gehad. Aangezien de vrouw duidelijk onder invloed was, heeft beklaagde onweerlegbaar misbruik gemaakt van de jongedame. Het is niet bewezen dat de Houthalenaar ook effectief iets in het drankje van de vrouw heeft gedaan.

Beklaagde heeft reeds een strafregister en staat bekend voor drugsgebruik en agressie. Op 11 januari hoort hij zijn straf.