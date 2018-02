17.766 euro aan boetes 02 februari 2018

02u51 0

De politie heeft woensdag een verkeersactie gehouden in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst en de douane. Op verscheidene locaties in Houthalen-Helchteren werden in totaal 4.412 auto's gecontroleerd. De belastingdienst stelde 18 processen-verbaal op. Dat leverde 17.766 euro aan achterstallige boetes op. Vijf bestuurders konden hun boete niet betalen. Hun auto's werden getakeld. Verder zijn er nog pv's opgesteld voor een niet-verzekerde wagen en voor het sturen zonder rijbewijs. (MMM)