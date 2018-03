130 zakken afval wietplantage gedumpt 10 maart 2018

Op twee plaatsen in Limburg hebben wandelaars gisteren vuilniszakken aangetroffen met restanten van een cannabisplantage in. Dat gebeurde op een bospad in de Wetzandstraat in Genk waar maar liefst tachtig zakken werden gevonden. Hetzelfde gebeurde op de brandweg in Houthalen in het bos ter hoogte van de Donderslagseweg. Daar trof een alerte wandelaar vijftig vuilniszakken aan met teelaarde en restanten van cannabisplanten. De technische dienst van de gemeente ruimde het afval op. Politie CARMA onderzoekt de feiten. (MMM)