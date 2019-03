102 gezinnen volgen budgetbeheer en schuldenregeling: “Eén vierde is gezinshoofd met werk”



Marco Mariotti

05 maart 2019

17u48 0 Houthalen-Helchteren 102 gezinnen maakten in 2018 gebruik van budgetbeheer in Houthalen-Helchteren. En de wachtlijst dikt verder aan. “Een cijfer om bij stil te staan”, volgens oppositiepartij BUUR.

“De nood aan begeleiding bij deze 102 gezinnen is divers”, zegt Stijn Van Dingenen, fractieleider van BUUR. “We vroegen de cijfers op. En daaruit blijkt dat 26 gezinnen gebruik maken van de schuldbemiddeling, 11 gezinnen koppelen daar ook budgetbeheer of budgetbegeleiding aan.”

Alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden die begeleid wordt, steeg in vijf jaar van 37 naar 52%. “Velen denken dat personen die in budgetbeheer zitten, werkloos zijn, maar dat geldt maar voor een vierde van de dossiers. Maar bij nog meer dan een vierde gaat het écht om het gezinshoofd mét werk.”

Alarmerend is volgens BUUR de sterke stijging van gezinshoofden die van een pensioen genieten maar die toch in budgetbeheer belanden. “In vijf jaar van 8% naar 14% van alle dossiers.”

59% van de personen in budgetbeheer blijkt van origine Belg te zijn. “Het percentage van cliënten van Marokkaanse origine bleef gelijk op 12%. Bij inwoners van Turkse origine verdubbelde het aantal van 6 naar 11%.” In zestig procent van alle dossiers gaat om mensen die huren.

Oorzaken

In acht procent gaat het om drugs, alcohol of gokproblemen. Maar in 16 procent gaat het om een verkeerde attitude. Eén derde van alle dossiers is tussen de 30 en 40 jaar. Daarna volgen de vijftigplussers.

BUUR vraagt dan ook een verhoogde inzet vanuit het OCMW inzake budgetbeheer. “De medewerkers die vandaag belast zijn met het opvolgen van de budgetbeheerdossiers, zitten aan hun plafond”, aldus Van Dingenen. “De looptijd van een collectieve schuldenregeling is 5 tot 7 jaar. Dit maakt dat veel dossiers dan ook lang in handen blijven van de OCMW-diensten. Daardoor wordt het moeilijker om nieuwe dossiers aan te nemen, met als gevolg dat we momenteel een groeiende wachtlijst kennen. “

De verwachting volgens BUUR is dat het aantal ouderen in budgetbeheer de komende jaren fors gaat toenemen. “Een bijsturing in de sociale woonmarkt is nodig als we zien hoeveel huurders met budgetbeheer zitten.”