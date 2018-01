"Zoon, ik mis je warmte. Ik heb het koud" HONDERDEN AANWEZIGEN OP HERDENKING OVERLEDEN KERIM AKYIL MARCO MARIOTTI

02u49 0 TONY VAN GALEN Heel wat familie en vrienden woonden de wake voor Kerim bij met witte ballonnen. Houthalen-Helchteren Het Lindeplein in Houthalen-Oost liep gisterenavond vol voor de herdenking van Kerim Akyil. De 23-jarige Houthalenaar was één van de 39 slachtoffers die het leven liet bij de terreuraanval in een discotheek in Istanbul met oudjaar, een jaar geleden. "Ik besef nu hoe onmisbaar je warmte was lieve zoon", sprak vader Ali de menigte toe.

Een jaar na het overlijden van Kerim Akyil, zochten de inwoners van Houthalen-Oost gisterenavond steun bij elkaar aan het Lindeplein.





De jongeman die op oudejaarsavond werd doodgeschoten door een terrorist in Istanbul. Sinds zijn overlijden werd het Lindeplein symbool voor een plaats van samenhorigheid. "Het is hier dat de vrienden van Kerim tot vandaag kaarsen brandden én foto's van hem ophingen", vertelt vader Ali. "Ik ben hen daar zo dankbaar voor. Het is als ik zijn vrienden zie, dat ik ook Kerim zijn aanwezigheid voel." Op het plein werd een lindeboom geplant die symbool staat voor vrede.





"Want hier worden mensen met elkaar verbonden. Afkomst of geloof maakt niet uit, want er bestaan maar twee soorten mensen: goed en slechte."





Vader Akyil beschreef hoe hij en zijn gezin Kerim ongelooflijk missen. "Dankzij jou kon ik terug kind zijn. Je warmte is onmisbaar. Ik heb het koud, lieve zoon. Was ik maar bij je om je te beschermen. Onlangs zijn je mama en ik naar Istanbul geweest. We hebben daar de duivel gezien die je jou heeft aangevallen in de rug. Hij doodde in naam van het geloof, maar je hoort die lafaards uiteindelijk wegkwijnen in hun eigen moeras." Ook de zus en broer van Kerim lazen emotionele teksten voor.





TONY VAN GALEN Vader Ali Akyil en zijn vrouw gaven een emotionele toespraak.

Groot hart

"Ik weet dat je trots bent op ons Kerim", sprak zijn zus. "Ondanks dat je zes jaar jonger was dan mij, gaf je me vaak wijze raad. Je kon ons dingen in een ander perspectief laten zien. Je was iemand van weinig woorden, maar toonde je liefde in je handelen." Volgens broer Kenan had Kerim een groot hart, en was hij een bruggenbouwer. "Hoffelijk, een voorbeeldfiguur. We zouden kogels voor elkaar opvangen. Ik had zo graag mijn leven aan je gegeven."Ook de vrienden van Kerim die samen met hem opgroeiden en school liepen in Genk, vonden de moed enkele woorden te delen.





"Ik vergeet nooit onze reis samen in Milaan, waar je bloemen gaf aan een dame die de straat veegde", las één van zijn vrienden voor. "Ze was zo blij met je spontane actie. Zo iemand was jij Kerim. Je had ook een groot respect voor ouderen, en was opgevoed met de juiste normen en waarden. Ik mis je lach, je stoppelbaard, je humor. Vergeten zullen we je nooit." Ook het voltallige gemeentebestuur was aanwezig. De viering werd begeleid met Turkse folklore.