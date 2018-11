“We moeten meer jagen, met geluidsdempers en nachtkijkers” Boerenbond wil zware middelen inzetten in strijd tegen everzwijnen Marco Mariotti

05 november 2018

10u16 0 Houthalen-Helchteren De Boerenbond wil de strijd hard aangaan tegen de everzwijnenpopulatie. Reden is de mogelijke besmetting van de Afrikaanse varkenspest en grote populatie zwijnen in Limburg en Antwerpen. “De harde strijd is nodig als we een drama in vele varkensstallen willen voorkomen", klinkt het.

Wekelijks verschijnen berichten over omgewoelde tuinen, verkeersongevallen veroorzaakt door everzwijnen en verontruste burgers die everzwijnen in hun straat opmerken. Vooral de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Heusden-Zolder, Genk en Lanaken hebben te maken met zware overlast. “Maar al veel langer klagen landbouwers, zeker in de provincie Limburg, over de schade die everzwijnen aanbrengen aan de landbouwgewassen", vertelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.



“Hierbij komt nu nog de dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen.” In opdracht van minister Schauvliege organiseren de gouverneurs van Limburg en Antwerpen deze en volgende week overleg met de verschillende betrokkenen.

Warmtecamera’s

“Doordat de oogst vroeger dan andere jaren plaatsvond, liggen de gronden er nu al goed bij om bejaging te starten.’’ Boerenbond vraagt een duidelijk zicht op het aantal everzwijnen en op hun locatie, zodat monitoring mogelijk wordt. “En zijn de acties die nu ondernomen worden voldoende om de populatie in te dijken? Everzwijnen laten zich niet zomaar misleiden. Het zijn slimme dieren. Daarom pleiten we om meer te jagen. Liefst mét nachtkijkers, warmtecamera’s en onder bepaalde omstandigheden met het gebruik van geluidsdempers.”

Jagen in natuurgebieden moet voor de Boerenbond ook kunnen, omdat veel landbouwgrond aan die gebieden grenst. “En we hebben nood aan een ‘everzwijncoördinator’. Die moet er voor zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken. De coördinator volgt afspraken op en houdt het overzicht. Het sensibiliseren aan parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden is ook cruciaal. De mensen moeten stoppen met etensresten achter te laten. En zelfs reiniging en ontsmetting van laarzen, kleren en materiaal zijn uiterst belangrijk.”