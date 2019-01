“Wagens beschadigd door diepe kuilen in wegdek” MMM

15 januari 2019

20u09 0 Houthalen-Helchteren Heel wat bestuurders hebben afgelopen weekend hinder ondervonden toen ze met hun wagen over de Herebaan-Oost reden .

Bij werken heeft Infrax op het stuk tussen de Ringlaan en het rondpunt een aantal sleuven gemaakt dwars over de weg. Die werden na afloop gevuld met zand en steenslag. Het regenweer en het drukke verkeer op deze baan, zorgden ervoor dat de sleuven in een mum van tijd diepe gaten werden.

Verrast

Stijn Van Dingenen (BUUR) klaagt de slechte signalisatie aan: “Er was geen enkele signalisatie op het terrein aanwezig waardoor de bestuurder werden verrast. Het was niet enkel schrikken, maar een aantal wagens geraakten beschadigd. Ik heb zelf de bevoegde schepen de melding gemaakt in de hoop dat de problemen snel opgelost raken.”

Van Dingenen hoopt dat automobilisten die schade hebben geleden, geholpen worden.