"Verzonken plein veroorzaakt onrust bij handelaars" 29 januari 2018

Onrust bij de handelaars over het mogelijke 'verzonken plein' in het centrum van Houthalen. Zoals bekend wil de Vlaamse overheid een plein aanleggen, onder de Grote Baan door. Dat moet het dorp alvast meer leefbaar maken in afwachting van een definitieve oplossing: tunnels of een omleiding. Het 'verzonken plein' helt dan vanaf de huidige parking af naar de Grote Baan, en gaat als een voetgangerstunnel onder de drukke verkeersader door. Maar lokale handelaars zijn erg kritisch over dat project, omdat in die nieuwe situatie ook de verkeersafwikkeling heel anders moet. "Straffer nog: handelaars die onteigend moeten worden voor het project weten nog van niets", aldus Peter Timmermans. "Enkelen van hen zeggen mij dat ze stoppen als het plein er toch zou komen. Ik geef het u op een briefje: dat plein komt er niet." (RTZ)