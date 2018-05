"Vergeet tunnel, leg stadssnelweg aan" PROFESSOR OP RUST HEEFT DÉ OPLOSSING VOOR DE NOORD-ZUIDVERBINDING TOON ROYACKERS

23 mei 2018

02u55 0 Houthalen-Helchteren Bijna vijftig jaar al wordt er gestudeerd op de moeilijkste verkeersader van heel Limburg: de Noord-Zuidverbinding. Dé oplossing voor de drukke verkeersader lijkt te komen uit de koker van professor op rust Willy Miermans. Zijn idee? "Leg een stadssnelweg aan."

Professor Willy Miermans ging twee jaar geleden met pensioen. Hij heeft als eerste officiële verkeersdeskundige van ons land de slopende discussie over de Grote Baan van dichtbij meegemaakt. Nu alle pistes weer open liggen en het onderzoek van vooraf aan opnieuw begint, wil hij met al zijn ervaring best een suggestie doen. "Van een Omleiding ben ik nooit een voorstander geweest", benadrukt Miermans. "Dat is een oplossing uit de jaren zestig. Toen hadden we nog ruimte zat. Het waren de jaren dat er vlotjes nieuwe wegtracés werden bijgetekend op landkaarten. Vandaag is dat niet meer houdbaar. En in Houthalen is het ook niet nodig. Het dorpscentrum heeft zich daar de voorbije decennia spontaan verplaatst, weg van de Grote Baan. En met die Grote Baan hebben we al een bestaand tracé dwars door de gemeente, waar we perfect gebruik van kunnen maken."





Onteigend

Tunnels dan maar? Ook die zijn volgens de professor niet nodig. "De overheid wil die tunnels vaak aanleggen om onteigeningen te vermijden. Maar kijk eens naar die triestige panden en huisjesmelkerij langs de Grote Baan. Eigenlijk zijn veel van die mensen door de jaren heen al onteigend, gewoon omdat hun pand niets meer waard is langs die weg. Het is veel socialer om hen een vergoeding te geven. Ik schat dat zo'n tweehonderd onteigeningen nodig zijn. Dan heb je meer ruimte in Houthalen en Helchteren om een stadssnelweg aan te leggen. Tegen dat alles klaar is, rijden we sowieso met andere auto's die veel stiller zijn en die geen of nauwelijks emissie hebben."





Politici

"Het verkeer onder het centrum door laten rijden lijkt trouwens simpel, maar vergeet niet dat je voor elke tunnel een ingewikkeld klaverblad nodig hebt. Alle voertuigen moeten immers naar de juiste tunnelkoker, en je hebt een lange aanloop nodig. Daarvoor is heel wat ruimte nodig, met onvermijdelijk ook onteigeningen tot gevolg. Mijn voorstel is daardoor eenvoudiger én goedkoper. Bovengronds kun je aan een lagere snelheid alle verkeer vlot over een vernieuwd tracé laten rijden. Het voorstel is al een keer besproken met politici. "Dan kreeg ik vaak te horen dat ik gelijk had, maar dat ze al vastzaten aan het genomen besluit. Nu dat weer van tafel is, ligt alles open. Ze mogen me altijd bellen voor een gesprek", aldus de professor.