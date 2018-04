"Tamme dieren doden? Onaanvaardbaar!" JAGERS TREKKEN ZÉLF AAN ALARMBEL OMDAT ZE DAMHERTEN MOETEN SCHIETEN MARCO MARIOTTI

11 april 2018

02u29 0 Houthalen-Helchteren Enkele jagers uit Helchteren hebben geweigerd een vijftiental damherten af te schieten die in de bossen aan Molenheide rondzwerven. Een boer in de omgeving klaagde van overlast, waarna een jachtvergunning werd gegeven. "Maar de jagers zélf zagen het niet zitten tamme dieren te doden", zegt gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen (S&D).

Voor een vijftiental tamme damherten in Helchteren zag het er even héél slecht uit. De dieren lopen al een tijdje vrij rond in de omgeving van het natuurgebied Molenheide in Helchteren. Ze leefden daar eerst in gevangenschap, maar konden uitbreken. Een boer kloeg onlangs over beschadiging aan gewassen waarna hij een dossier indiende voor overlast. ANB en de bevoegde schepen begrepen de frustratie, en zagen ook een probleem inzake verkeersveiligheid. Gevolg: een vergunning voor de lokale wildbeheereenheid om vijftien damherten te schieten.





Moreel onaanvaardbaar

Maar uitgerekend de jagers die de opdracht moesten uitvoeren, zagen dat niet zitten. "Moreel onaanvaardbaar", klonk het. Niemand die er echter oren naar had, tot gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen (S&D) het verhaal op zijn Facebookpagina zwierde. Wat volgde was een zondvloed aan reacties en het bericht werd in twee dagen tijd meer dan 1.000 keer gedeeld. "Deze tamme dieren moeten inderdaad niet geschoten, maar gevangen worden", zegt Van Dingenen. "Ik zal er alles aan doen opdat ze op een correcte en diervriendelijke wijze gevangen en teruggezet worden in een beveiligde omgeving. Dàt en enkel dàt is de meest humane en diervriendelijke aanpak."





Voederen

Intussen schaarde ook het gemeentebestuur zich achter de oproep én is er morgen een bijeenkomst gepland. "Molenheide én het Natuurhulpcentrum zullen daar aanwezig zijn. Zij hebben een plan uitgewerkt om de dieren te vangen."





In een eerste fase zal er een zone worden afgebakend waar de dieren zich momenteel het meest ophouden. Die zal omheind worden, met slechts één kleine opening. Enige tijd zullen de mensen van het Natuurhulpcentrum de locatie ook voederen.





Molenheide

Zodra de dieren de plek wat gewoon zijn, zullen ze de damherten proberen te vangen. In eerste instantie worden ze wellicht overgebracht naar Molenheide, maar dat is op lange termijn geen oplossing.





Molenheide had blijkbaar eerder al aangekondigd dat ze de dieren niet langer wilde houden. Waar ze op lange termijn dan wél terecht kunnen, is momenteel nog niet duidelijk.