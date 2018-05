"Plantjes sterven af door fijnstof" BEWONERS DAGEN TEGENSTANDERS VAN OMLEIDING VOOR RECHTBANK TOON ROYACKERS

19 mei 2018

02u37 0 Houthalen-Helchteren "Al mijn plantjes sterven naast de Grote Baan", zegt Hugo Thonnon. Pal voor zijn deur tellen deskundigen elke dag zo'n 46.000 voertuigbewegingen. "Ik sleep de milieukoepel voor de rechtbank, wegens hun verzet tegen de Omleiding. We kuchen het roet uit onze longen."

De Omleidingsweg die de Vlaamse regering wou aanleggen is - voorlopig- geschrapt. Dat gebeurde na jarenlange juridische procedures van onder meer de Limburgse Milieukoepel. Alle pistes liggen weer open, en studiebureaus mogen na 47 jaar stilstand opnieuw alles onder de loep nemen. "Te gek voor woorden", vinden de voorstanders van de omleiding rond de dorpskernen. Onder hen dus bewoner Hugo Thonnon. "Ik ben hier geboren, en ik woon er al ruim zestig jaar. Als kind heb ik voor mijn deur gespeeld. Dat kon toen, want er kwam amper verkeer voorbij. De verbreding van de weg in de jaren zeventig heb ik meegemaakt. Daar gingen onze parkeerstroken en onze voortuintjes. Vandaag is het gewoon onhoudbaar. Kijk eens naar mijn plantjes voor de deur: ze zijn bijna allemaal morsdood. Nochtans zijn dat dezelfde struikjes die het Vlaams Gewest langs snelwegen plant, precies omdat ze goed tegen de uitlaatgassen kunnen. Hier overleven ze blijkbaar toch niet. Wat moet dat zijn voor ons als mensen? Ik heb veel buren met gezondheidsproblemen, en dat kan alleen maar door die gigantische verkeersstroom voor onze deur komen."





Juridische stappen

Hugo Thonnon bereidt dan ook juridische stappen voor. "Ik heb me ingeschreven voor CurieuzeNeuzen om de luchtkwaliteit te meten. Het meettoestel hangt bovenaan tegen mijn raam. De onderzoekers zullen enorm schrikken van het resultaat. Daarmee hebben we straks bewijzen van onze onleefbare situatie. Met die gegevens sleuren we vervolgens de Limburgse Milieukoepel voor de rechter. Het zijn zij die de omleiding tegen houden, en de vogeltjes belangrijker vinden dan mensen."





Astma

Pleitbezorger van de Omleiding én gemeenteraadslid Peter Timmermans woont eveneens langs de Grote Baan. "De astma die ik heb, wordt door medici toegeschreven aan die drukke baan. Het is onleefbaar geworden. Ik ben er ook van overtuigd dat er juridische grond is om dat aan te klagen. En die buurman brengt me alvast op ideeën. Al denk ik wel dat het logischer is de Vlaamse overheid te dagvaarden. Jammer genoeg hebben we nooit meetresultaten vastgekregen over het aanwezige fijnstof. Dankzij enkele buren gaan we die binnenkort toch krijgen. Of we het verkeer en de slechte lucht met een eventuele Omleidingsweg niet gewoon verplaatsen? Helemaal niet", vindt Timmermans. "Hier in de bebouwde kom staat iedereen vast, terwijl op een vlotte verbindingsweg veel minder fijnstof gemeten wordt."