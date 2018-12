“Nooit meer geluidsoverlast bij Extrema Outdoor ” Organisatoren nemen maatregelen om hinder te beperken Marco Mariotti

05 december 2018

18u49 0 Houthalen-Helchteren Goed nieuws voor de omwonenden van De Plas in Houthalen. Het zomerfestival Extrema Outdoor gaat volgend jaar voor een absolute nultolerantie wat geluidsoverlast betreft. “De klachtenregen van vorige zomer willen we niet meer meemaken", zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a).

Zeven jaar lang al bouwt de organisatie van Extrema Outdoor elke zomer een stevig feestje aan het water in Houthalen, maar de voorbije editie van Extrema Outdoor was er qua overlast eentje om snel te vergeten. De geluidsgolven waren tot ver in de omgeving hoorbaar. De klachten kwamen vooral uit Houthalen-centrum, Laak en Helchteren. De organisatie greep in en schrapte de afterparty.

“We trekken hier lessen uit”, klinkt het bij de organisatie. “We hebben pech gehad met de windrichting tijdens het festival, maar verder hebben we ook het nieuwe geluidssysteem onderschat. Ook de positie van de podia moet anders." De organisatie zat samen met het gemeentebestuur, en het doel om het geluid te temperen blijkt nu al te zijn gehaald.

Bassen

“We gaan in zee met een firma die het geluid op de editie van 2019 non-stop zal monitoren", klinkt het. “Rondom het festivalterrein zullen een achttal meettoestellen worden geplaatst, die alle geluidsgolven gaan registreren. Bij pieken of een overschrijding van limieten krijg je meteen een signaal. Dat komt dan binnen in een controlekamer, waar meteen het geluid kan worden bijgestuurd. Indien nodig, zullen we dan de bassen verminderen.”

Linkeroever

Door het verplaatsen van bepaalde boxen, en het draaien van podia in de richting van het schietveld, moeten de omliggende wijken ontlast worden. “Met al deze maatregelen kunnen we het aantal decibels kunnen verlagen van 13 tot zelfs 17 decibel. De firma waar we mee samenwerken heeft ervaring op Linkeroever in Antwerpen. Daar heb je vaker evenementen, waar omwonenden vlakbij wonen, en dan ook nog eens in een omgeving waar geluid weerkaatst.” De festivalgangers zélf zouden op het terrein niets merken van de maatregelen.

Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) reageerde opgelucht. “We willen absoluut dit festival op deze prachtige locatie blijven uitbouwen.”

De ticketverkoop voor Extrema Outdoor start op donderdag 13 december. Het evenement vindt plaats tijdens het pinkersterweekend op 7, 8 en 9 juni 2019.