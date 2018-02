'La Tia' vrijgesproken van verboden wapen 03 februari 2018

De Colombiaanse cocaïnetrafikante 'La Tia' (58) is vrijgesproken inzake het bezit van een verboden wapen. De vrouw werd ervan beschuldigd op 5 december 2012 het vuurwapen Sig Sauer P228 bij zich te hebben. Uit het onderzoek bleek dat het wapen werd aangetroffen in Houthalen op het nachtkastje in de slaapkamer. Een lader gevuld met patronen lag langs het wapen. De pizzabakker uit Heusden-Zolder zou gebruik maken van dit appartement. De link tussen het wapen en La Tia kon echter niet objectief worden vastgesteld. Ze krijgt dus geen extra celstraf. Eerder werd ze door het hof van beroep reeds veroordeeld tot 12 jaar cel omwille van een grootschalige cocaïnesmokkel. (BVDH)