“Ketnet-ster is nu een sterretje aan de hemel” Houthalense actrice Désirée Viola (26) onverwacht overleden Birger Vandael

09 december 2018

17u20 0 Houthalen-Helchteren Als een echt prinsesje met een stralende glimlach en een beeldige roze jurk schitterde de Houthalense Désirée Viola in de Studio 100-serie ‘Prinsessia’. Helaas is het leven vaak geen sprookje en soms verbergt de mooiste glimlach ingehouden tranen. Op amper 26-jarige leeftijd is de Ketnet-ster een sterretje aan de hemel geworden. Familie, vriendinnen en collega’s zijn in diepe rouw.

Amper 17 jaar was Désirée toen ze voor het eerst op televisie te zien kwam in ‘1000 Zonnen’. In 2013 leerde de jongste generatie haar kennen als Bo in ‘Galaxy Park’. Rond die periode won ze ook een modellenwedstrijd van Flair en speelde ze de rol van Prinses Roos in Prinsessia. Nederland ontdekte haar door een gastrol in ‘Nieuwe Tijden’ en in Vlaanderen deed ze mee aan de Ketnet-reeks ‘Bilba & Loeba’. Ondertussen toonde Désirée dat ze meer was dan een prinses. Dit voorjaar verscheen ze in de Eén-reeks Secrets als een zeer gelovig meisje uit Marokko. Haar carrière zat in een lift en ze droomde van meer. ‘Van Vlees en Bloed’ of zelfs ‘Game of Thrones’, the sky was the limit. Ze zou zeker niet voor altijd een prinses zijn.

Fier op Limburgse roots

De half Afro-Amerikaanse, half Italiaanse actrice was er fier op om Limburgse te zijn. In Hasselt studeerde ze woonkunst en drama en ze keek op naar papa Patrick Breugelmans, één van de oprichters van Pukkelpop. Toch ruilde ze haar Limburgs accent voor perfect algemeen Nederlands en koos ze voor een woonst in Gent. Logische stappen voor iemand die het wil maken. In Antwerpen werkte ze aan een casting- en modellenbureau en in Amsterdam deed ze acteerwerk voor ‘Nieuwe Tijden’. De actrice was Limburg ontgroeid.

Wie Désirée kende van televisie en haar volgde op sociale media zag een jonge vrouw in de fleur van haar leven die graag bij haar familie was, geluk gevonden had in de liefde en op alle gebieden haar dromen koesterde. Het was voor het grote publiek dan ook een donderslag bij heldere hemel toen zaterdagochtend het vreselijke nieuws door Studio 100 en VRT bevestigd werd: Désirée is niet meer. Over de omstandigheden van het overlijden worden geen mededelingen gedaan. Wel werd bevestigd dat het niet om een verdacht overlijden gaat.

Gouden randje rond herinneringen

Een regen van steunbetuigingen volgde. Ook vader Patrick stuurde zaterdag via Facebook een berichtje de wereld in. “Gisteren is het leven zoals wij dat kennen gestopt. Désirée was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses … een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor jouw steun, voor je troost, voor alle blijken van medeleven. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart. Papa.”

Ook haar collega-prinsessen toonden hun verdriet. “Prachtig mens! Voor altijd in mijn hart”, aldus prinses Madeliefje (Sylvia Boone). “Hopelijk vind je je rust daarboven. We kijken omhoog naar jou. Bedankt dat je mijn lieve vriendin was”, schrijft Fauve Geerling, bij het jonge publiek beter bekend als prinses Violet. Bij Studio 100 spreekt men van een “getalenteerde actrice en bijzonder fijne en enthousiaste collega.” “Ze zal voor altijd deel uit maken van de Ketnet-familie”, klinkt het verder bij de VRT. James Cooke vertelde hoe de vreugde van zijn overwinning bij ‘Dancing with the Stars’ was omgeslagen in verdriet. Miguel Wiels, Regi en al haar andere fans reageerden verslagen. Désirée heeft niet lang en gelukkig mogen leven, maar heeft velen verwarmd met haar glimlach en aanwezigheid.