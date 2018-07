"Ik wil dit nu vooral graag afsluiten" INTERNERING VOOR DOLGEDRAAIDE MAN DIE THUISVERPLEEGSTER DOODSLOEG BIRGER VANDAEL

07 juli 2018

02u39 0 Houthalen-Helchteren Houthalenaar Lahcen M. (48) zal worden geïnterneerd. De man ontsnapte op 11 februari 2016 uit de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Heusden-Zolder en verwondde vijf mensen, waarvan er één stierf. De familie van het slachtoffer slaakte een zucht van opluchting bij het horen van het vonnis.

De buurman en broer van beklaagde hadden die ochtend door dat er wat aan de hand was met de Houthalenaar. Beklaagde stond er naakt voor de badkamer en spoot met de douchekop water door het venster. Wat later stond hij met een bezemsteel buiten een schijngevecht na te spelen. Vervolgens trok hij alle gordijnen in het huis af en gooide die over zijn bejaarde moeder in de zetel.





Bijgevolg meldden ze zich aan bij de dienst spoedgevallen, waar een verpleegster vaststelde dat de man onder invloed of psychotisch was. "Ze zei toen al dat de man niet veel meer nodig had om te ontploffen", aldus Bart Partoens, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt. Zonder fouille werd hij opgesloten in een isoleercel. Met zijn stylo viel hij twee verplegers aan, waarna hij kon ontsnappen.





Vijf klappen op hoofd

Op de parking trok Lahcen twee houten palen uit de grond. In een woning op de Dennenweg verwondde hij hiermee de bewoonster en viel de hulpbehoevende dochter en thuisverpleegster Lisette Meerten aan. De verpleegster kreeg vijf slagen op haar hoofd, met fatale afloop. "De beklaagde was een tikkende tijdbom", vat Partoens samen.





Lahcen kon zich amper iets herinneren van de feiten. "Mijn broer bracht me naar het ziekenhuis en ik voelde zelf ook wel dat er iets scheelde. Ik was echter bang dat ze me zouden platspuiten en wilde gewoon weg."





Tienduizenden euro's

Uit het vonnis blijkt dat het risico bestaat dat beklaagde opnieuw gelijkaardige feiten zal plegen. Hij mag nooit meer met de wagen rijden, moet de kosten van de publieke vordering (17.000 euro) betalen, alsook tienduizenden euro's aan de familie van het slachtoffer.





Tevreden is groot woord

De advocate van Lahcen benadrukte tijdens de zaak dat haar cliënt zelf ook wou opgenomen worden in de psychiatrie. "Dan hadden deze feiten niet plaatsgevonden, hij heeft dit ook niet gewild", zei ze. De rechtbank vindt echter niet dat beklaagde opnieuw moet onderzocht worden om zijn huidige toestand vast te stellen.





Jaak Dirkx, weduwnaar van Meerten, kon leven met het vonnis. "Tevreden is een groot woord, maar er is nu toch hoop dat dit niet meer gebeurt. In België bestraffen ze zo'n mensen op deze manier. In elk geval zou ik nu graag dit hoofdstuk afsluiten.





Het is genoeg geweest, ik hoop dat deze zaak kan rusten. Het best mogelijke scenario is dat deze man nooit meer vrij zal rond lopen."