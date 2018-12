“Ik smeek al maanden om wat kiezel” Zaakvoerster Bleach Center in de clinch met gemeente om parking Marco Mariotti

07 december 2018

16u32 0 Houthalen-Helchteren Hatice Kör zit met de handen in het haar. De oprit van haar Bleach Center aan de Weg naar Zwartberg ligt er al maanden vies bij. “Het terras dat de vorige eigenaar illegaal liet aanleggen, heb ik laten afbreken. Maar de gemeente wil geen kiezel komen brengen”, vertelt ze. Volgens de gemeente gaat het om privégrond.

Bleach Center Belgium aan de Weg naar Zwartberg ziet er van binnen kraak net uit. Maar al snel verraden de voetstappen op de zwarte tegels veel. Om de zaak binnen te kunnen, moeten de klanten door het zand en de modder wandelen. Reden: uitbaatster Hatice Kör liet een half jaar geleden het illegale terras opbreken en gooide de oprit weer dicht. “Ik huur dit pand, en wil me aan de regels houden", vertelt ze.

Regels

“Dat terras van de vorige uitbater liet ik weg halen, en zo heb ik ook meer parking voor mijn zaak. Ik heb alles zelf bekostigd, en liet zand brengen om het gat te dichten. Ik heb me braaf aan de regels gehouden voor ik mijn zaak uit de grond zou stampen.”

Kör hoopte nu van de gemeente kiezelsteentjes te krijgen, zoals dat volgens haar op zoveel plaatsen gebeurt. “Op die manier heb ik terug een degelijke parking en moeten mijn klanten niet meer door de modder.”

Rooilijn

Bij de gemeente willen ze echter een grens trekken en spreken ze over privégrond. “Wij weten dat de nieuwe uitbaatster het illegale terras afgebroken heeft en dit wil omvormen tot parking. Dat ligt echter op privaat eigendom en wij leveren sowieso nooit materialen op private grond. Dat deel loopt vanaf de gevel van het pand tot vier meter naar de straat toe. Exact daar waar de verlichtingspaal en het kastje van vermoedelijk infrax begint. Aan de rooilijn dus.”

“Wij hebben ook de regel dat wij geen bermen aanleggen voor private eigendom", gaat de gemeente verder. “Binnen het overleg patrimonium werd overeengekomen dat wij enkel bij gevaar de berm opvullen met grond. Het zou ons ook zeer ver leiden moesten wij alle bermen aanleggen, herstellen of onderhouden voor privé eigendom. We moeten een grens trekken.”

Zutendaal

Kör vindt dat het discutabel is, en verwijst naar buurgemeenten. “Ik heb in Zutendaal gewoond. Daar kwamen ze een dag later kiezel leveren als je daar naar vroeg om de oprit bij te vullen. Ze waren zelfs bereid om me nu te helpen aan goedkope kiezel, en ik woon daar zelfs niet. Hier heeft toch iedereen baat bij? Ik ben een startende ondernemer, en vind het spijtig dat ik zo weinig word ondersteund. Ik had misschien beter in Genk een zaak geopend.”