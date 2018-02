"Ik dacht dat ik ging sterven" MAN ZIT TWEE UUR LANG TOT AAN KIN VAST IN IJSKOUD MOERAS MARCO MARIOTTI

20 februari 2018

02u56 0 Houthalen-Helchteren Patrick Dejeneffe (55) uit Houthalen-Helchteren is zondagavond aan de dood ontsnapt nadat hij in een moeras sukkelde op enkele honderden meters van zijn thuis. Toen hij tot aan zijn borst wegzakte, zijn dochter probeerde bellen en op haar voicemail uitkwam, dacht hij dat zijn leven voorbij was. "Tien minuten later, en ik was er niet meer geweest", vertelt hij.

Ontzettend veel spierpijn. Dat is als bij wonder het enige dat Patrick Dejeneffe overhoudt aan zijn traumatische ervaring in het bos in Laak zondagavond. De vijftiger die aan de Grote Baan woont, was zondagnamiddag zijn dochter gaan bezoeken aan de Rafnusstraat in Laak, dat in vogelvlucht slechts enkele honderden meters van zijn thuis ligt. "Rond 17.30 uur wilde ik terug naar huis, maar aangezien ik geen hele omweg wilde maken, dacht ik door het bos wel een binnenweg te vinden. Tenslotte liggen onze achtertuinen niet zo héél ver van elkaar. Als ik dan een makkelijk wegje vond, kon ik die voortaan altijd nemen om haar en de kleinkinderen te bezoeken."





Gsm in borstzak

Maar op weg naar huis miskeek Patrick zich. Hij oriënteerde zich op de dennenbomen in de verte, maar na nog geen vijftig meter in het bos werd de bodem zompig. "Plots zakte ik in de bodem, tot aan mijn enkels. Ik zocht wat takken om op te staan en hield me vast aan een boom, maar toen ik een stap verder zette, stond ik tot kniehoogte in het moeras." Patrick zag de ernst er nog niet van in, en probeerde zich op eigen kracht uit de grond te trekken. Maar hoe meer hij bewoog, hoe dieper hij zakte. "Net zoals een slang, slokte het mij naar binnen. Het spande zo hard aan mijn benen dat ik er kramp van kreeg." Patrick panikeerde, en zag zijn leven voorbijflitsen. Nog voor hij goed besefte dat zijn leven in gevaar was, zakte hij verder in het moeras tot aan zijn borst. "Het ijskoude moeras prikkelde mijn tepel en het was toen pas dat ik aan mijn gsm dacht, die gelukkig in mijn borstzak stak. En te denken dat ik die thuis had willen laten."





Voicemail

Zonder leesbril ziet de vijftiger amper het scherm van zijn toetsenbord, maar op goed geluk slaagde hij erin zijn dochter Melissa te bellen. "Maar die nam niet meteen op. Toen ik op haar voicemail uitkwam, besefte ik dat het gedaan was. Ik had mij er al bij neergelegd. Gelukkig belde ze niet veel later terug, en probeerde ik met mijn armen naar boven gericht met haar te bellen."





De schoonzoon van Patrick stormde het huis uit en liep richting het bos dat zijn schoonvader hem beschreef aan de telefoon. Na heen en weer geroep, vond hij Patrick en probeerde met hem een lange stok te bereiken. Zonder resultaat. Het waren de brandweermannen van Zuid-Oost Limburg die er uiteindelijk in slaagden om Patrick uit het moeras te bevrijden. "Ze trokken en sleurden aan me, maar weinig hielp. Uiteindelijk met maar liefst negen mensen na een operatie van bijna een uur hebben ze me kunnen redden."





Extra maatregelen

Patrick zijn lichaamstemperatuur was intussen gedaald tot 34 graden. Na een nacht intensieve zorgen trok hij weer naar huis. Burgemeester Alain Yzermans liet weten vandaag met de betrokken diensten te zullen samen zitten. "Het gebied is inderdaad drassig, dat is algemeen geweten. Gevaar voor wandelaars is er zéker niet, maar we zullen nu bekijken of we eventueel extra maatregelen moeten treffen." Volgens Patrick zouden ook spelende kinderen zich kunnen laten verrassen in het bos en is signalisatie noodzakelijk. "Ik ben mijn schoonzoon en de hulpverleners ontzettend dankbaar. Zij hebben mijn leven gered. En mijn gsm, die laat ik nooit meer thuis."