"Hij was een tikkende tijdbom" FAMILIE SLACHTOFFER HOOPT OP INTERNERING MOORDENAAR BIRGER VANDAEL

09 juni 2018

02u28 0 Houthalen-Helchteren Het openbaar ministerie heeft de internering gevraagd van Lahcen M., de Houthalenaar die op 11 februari 2016 uit de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Heusden-Zolder ontsnapte en als een woesteling tekeer ging. Hij verwondde vijf mensen, waarvan er een stierf. "Het is ondenkbaar dat deze man vrij komt", zegt de procureur.

De buurman en broer van beklaagde hadden die ochtend door dat er wat aan de hand was met de Houthalenaar. "Ze meldden zich aan bij de dienst spoedgevallen, waar een verpleegster vaststelde dat de man onder invloed of psychotisch was. Ze zei toen al dat de man niet veel meer nodig had om te ontploffen", vertelt Bart Partoens, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt. "Zonder fouillering werd hij opgesloten in een isoleercel. Met zijn stylo viel hij twee verplegers aan, waarna hij kon ontsnappen."





Knipperlichten

Op de parking trok Lahcen twee houten palen uit de grond. In een woning op de Dennenweg verwondde hij de bewoonster en viel de hulpbehoevende dochter en thuisverpleegster Lisette Meerten aan. "De verpleegster kreeg vijf slagen op haar hoofd, met fatale afloop", gaat Partoens verder. "De beklaagde was een tikkende tijdbom en deze feiten hadden vermeden kunnen worden. Het dossier staat vol knipperlichten die erop wezen dat het mis zou lopen. Hij was al zes keer veroordeeld en twee keer geïnterneerd. Hoe is het mogelijk dat hij nog vrij rondliep? Deze man was gevaarlijker dan de man die vorige week in Luik drie mensen heeft gedood."





De beklaagde kon zich amper iets herinneren van de feiten. "Mijn broer bracht me naar het ziekenhuis en ik voelde zelf ook wel dat er iets scheelde. Ik was echter bang dat ze me zouden platspuiten en wilde gewoon weg."





Op de vraag waarom hij tijdens de eerste vaststellingen wel nog veel wist, stamelde Lahcen: "Ik probeer het allemaal te vergeten." Het openbaar ministerie spreekt van een geestesstoornis die moeilijk te behandelen is.





Familie

De familie van Lisette Meerten uit Kinrooi vroeg nadrukkelijk Lahcen niet vrij te spreken. "Liever internering dan de gevangenis, want niemand zal dan ooit nog de verantwoordelijkheid nemen om hem vrij te laten komen", vertelt weduwnaar Jaak Dirkx. "Ik heb het gevoel dat hij doet alsof hij niets meer weet. Dat is heel frustrerend. Dit had nooit mogen gebeuren", zucht hij.





Ook de dochter van het slachtoffer richtte zich tot de rechtbank. "Mama zorgde altijd voor iedereen en zonder reden besloot meneer haar dood te slaan. Hij wil het vergeten, maar ik wil dat hij beseft wat hij ons heeft aangedaan. Ik sta hier als mama van twee kindjes en moet hen vertellen over een oma die ze nooit hebben gekend."





Ook de zus van Lisette kwam aan het woord. "Elke zondag kwam de familie bij onze moeder samen. 2016 moest een feestjaar worden, maar niets was na die dag nog ooit hetzelfde. Ik moest mijn hoogbejaarde moeder vertellen dat haar dochter overleden was. Op een dag riep ze om Lisette, enkele dagen later is ze gestorven."





Volgende week komt de advocate van beklaagde aan het woord in het tweede luik van de behandeling.