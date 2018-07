"Helemaal zen na 543 uur puzzelen" LIMBURGSE MAAKT GROOTSTE LEGPUZZEL TER WERELD BIRGER VANDAEL

10 juli 2018

02u34 2 Houthalen-Helchteren Wat een titanenwerk: na 102 dagen, goed voor 543 uur puzzelplezier, heeft Danny Falagiarda uit Houthalen de grootste puzzel ter wereld overwonnen. Die telt maar liefst 42.000 stukjes en is 7,49 meter lang en 1,57 meter breed. De legpuzzel is nog tot en met 31 augustus te bewonderen in het atrium van het NAC.

Elk stukje is nauwelijks een centimeter groot en pas wanneer je een dozijn stukjes bij elkaar plaatst, zie je hoe een afbeelding zich vormt. Door de schakeringen in kleuren kon Danny enkel bij daglicht werken. Er zijn zelfs stukjes die op meerdere plaatsen passen. Danny werkte in zeven delen aan de puzzel. Daarom zag ze het eindresultaat gisteren pas voor de eerste keer. "Ik ben echt onder de indruk van de grootte en de schoonheid. Ik kreeg deze puzzel van mijn man voor mijn zestigste verjaardag. Tot dan werkte ik altijd aan puzzels van 5.000 tot 6.000 stukken, dus hij dacht dat dit wel een mooie uitdaging zou zijn voor mij. Ik heb er uiteindelijk 102 dagen oftewel 543 uren aan gewerkt. Al beschouw ik dat eigenlijk niet als werken, want dit is gewoon wat ik graag doe. Ik word er erg zen van. Toen ik aan het zevende en laatste deel begon, was ik zelfs treurig omdat het er bijna op zat", Het eindresultaat bevat een afbeelding waarin heel veel terugkomt, de naam is dan ook 'De Wereld Rond'. Van links naar rechts op de puzzel staat gelijk aan van west naar oost op de wereldkaart. Wie de tijd neemt, vindt onder meer een aantal monumenten terug. Gaande van het Christusbeeld in Rio de Janeiro tot het Vrijheidsbeeld in New York, de Eiffeltoren in Parijs en de Toren van Pisa. Ook de hoogste gebouwen ter wereld halen het werk, net als de Wereldwonderen zoals het Colosseum in Rome. Met het Atomium krijgt de puzzel ook een Belgische touch. "Dit is niet gewoon een landschap", stelt Danny vol bewondering. "Het hele werk zit vol met variaties en het kleurenpalet is gigantisch. Er is zoveel om te zien, 208 afbeeldingen om precies te zijn, dat je hier gemakkelijk zo lang aan bezig kan zijn."





"Nog niet beu"

De liefde voor puzzels had Danny als kind al. "Ik nam het over van mijn ouders, die er ook graag mee bezig waren. Zij hielden het echter bij een duizendtal stukje. Toen mijn kinderen dan wat groter waren, begon ik opnieuw. Vervolgens heb ik het eigenlijk beetje voor beetje opgebouwd." Ook na dit huzarenstukje is Danny het nog niet beu: "Als er straks een grotere komt, wil ik me daar zeker aan wagen. Geen idee wat ze daar dan nog moeten opzetten, ik weet ook niet wie deze ontworpen heeft." De eerste reacties die Danny gisteren kreeg waren bijzonder lovend: "Iedereen is positief en ik moet veel vragen beantwoorden."