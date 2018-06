"Begonnen met één rek, nu staat halve tuin vol" MARIA CORVERS HELPT AL DRIE JAAR MINDERBEDEELDEN MET WEGGEEFWINKEL TOON ROYACKERS

13 juni 2018

02u57 0 Houthalen-Helchteren Bijna drie jaar geleden plaatste Maria - Jakke voor de vrienden - Corvers een rek in haar garage in Houthalen. Haar weggeefwinkeltje was geboren. Nu komen er soms tot 400 mensen op één dag aankloppen voor wat gratis kleding, eten of huisgerief.

"Maak vooral niet te veel reclame", lacht ze tussen de rekken volgestouwd met huisgerief en kleding. "Want we kunnen nu al amper volgen met onze vrijwilligers. Waarom ik hier destijds mee begonnen ben? Door de armoede die ik tegen kwam in mijn eigen kennissenkring. Ik zag dat er initiatieven bestonden, maar ik wist dat het beter kon. Zo is het inderdaad begonnen met één rek, en zoals je ziet is het intussen serieus uit de hand gelopen", wijst ze. "Mijn halve tuin staat vol tenten met allerhande spullen. In het begin smeten we de onderbroeken en sokken nog weg. Wie zou die in hemelsnaam tweedehands willen hebben? Daar zijn we van afgestapt. We merken dat sommige mensen daar nood aan hebben."





"Ja, er is veel verdoken armoede", weet Jakke. "We zien gepensioneerden die hun hele leven gewerkt hebben. Mensen uit het asielcentrum, vrouwen uit het vluchthuis, mensen die wat pech hebben: ze komen allemaal bij mij over de vloer. Streng, maar rechtvaardig waak ik er over dat iedereen correct behandeld wordt. Leden krijgen tien stuks gratis mee, wie in de grootste miserie zit, kan rekenen op extra hulp. Sinds kort kunnen we ook voedsel meegeven. Dat krijgen we van handelaars uit de buurt. Alles wat nog goed is, slaan we in en verdelen we verder. Elke week hebben we 1.400 kilogram 'vodden'. Die berg verzamelen we door te selecteren in de kleding die binnen komt. Niet bruikbare stukken komen op onze 'voddenhoop'. Met het beetje geld dat we daarvoor krijgen, kunnen we wasproducten kopen, voor leden die het extra moeilijk hebben. Huisgerief? Ze zijn er als de kippen bij om toch maar een pan vast te krijgen. Voor de meeste onder ons is het allemaal evident, maar niet iedereen heeft geld voor zelfs de meest noodzakelijke spullen."





Binnenkort komt er nog een extra 'service' bij. "We laten vrijwilligers komen voor medische pedicure, gelaatsverzorging en ontharing. Iedereen mag toch trots zijn, ook wie minder geld heeft. De vrijwilligers doen dat tegen de kostprijs van hun producten. Winst willen we hier niet maken. We houden de boekhouding netjes bij. Wat opbrengt, keert terug naar de mensen die er nood aan hebben. Dat geeft mezelf én de vele vrijwilligers echt een rijk gevoel"