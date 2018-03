"2,5 uur om dát te takelen?" DRUKKE GROTE BAAN SLIBT HELEMAAL DICHT TOON ROYACKERS

16 maart 2018

03u03 0 Houthalen-Helchteren Tweeënhalf uur heeft het gisteren geduurd vooraleer de Grote Baan in Helchteren was vrijgemaakt na een ongeval met enkel stoffelijke schade. Met ellenlange files tot gevolg. Hoewel het ongeval om 8.30 uur gebeurde, was het verkeersinfarct pas tegen de middag opgelost.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur ter hoogte van het bedrijventerrein in Helchteren. Daar is de beruchte Limburgse Noord-Zuidverbinding even een echte flessenhals, met maar één rijstrook voor elke rijrichting. Als daar een ongeval gebeurt, is er onvermijdelijk file, zeker in de ochtendspits. Gisteren is een bestuurder er mogelijk even onwel geworden. Getuigen zagen hem alleszins van zijn rijvak afwijken richting het tegemoetkomende verkeer. Eén bestuurder week nog uit, maar werd al in de flank geraakt. Een andere bestuurder gooide nog alle remmen dicht. Maar ook zij deelde in de brokken. Eén geluk: niemand bleek gewond. De Grote Baan was wel meteen grotendeels versperd. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse. De opgetrommelde manschappen probeerden het verkeer afwisselend voorbij de wrakken te loodsen. Toch groeide al heel snel een kilometerslange file.





"Wijzelf hadden op dat tijdstip helaas een echt piekmoment", laat de woordvoerster van politiezone Carma weten. "Het was een vervelende samenloop van omstandigheden. We hebben er echt alles aan gedaan om een politieploeg ter plaatse te krijgen voor de vaststellingen. Maar dat heeft inderdaad even geduurd. Vervolgens lukte het niet meteen om voldoende takelwagens vlot op de plaats van het ongeval te krijgen. Deels heeft dat ook met die locatie te maken. Die takeldiensten moeten zich immers evengoed door die files murwen om ter plekke te geraken." In de groeiende file gebeurde in Hechtel trouwens alweer een klein ongeval, gelukkig opnieuw met enkel stoffelijke schade. Pas iets na 11 uur werd het laatste wrak van het eerste ongeval getakeld en kon de brandweer snel de rijbaan schoonspuiten. Tegen de middag loste de file in de omgeving langzaam op.





Gewestwegen en snelwegen

Op de Vlaamse snelwegen heeft de overheid overeenkomsten met takelbedrijven om de rijbaan snel vrij te maken na ongevallen. Het gaat om takeldiensten die volgens de zogenaamde 'FAST'-regels werken en in 20 minuten ter plaatse moeten zijn. "Maar die overeenkomsten gelden enkel voor de snelwegen, niet voor de grote gewestwegen," laat woordvoerster Veva Daniëls van Wegen en Verkeer weten.





Uitgerekend gisteren kondigde minister Ben Weyts (N-VA) aan dat er snel gezocht wordt naar een nieuw compromis om die Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren definitief te verbeteren. Gouverneur Herman Reynders zal samen met alle partijen naar een breed gedragen oplossing zoeken. Auto's sneller getakeld krijgen, zou het begin van een oplossing zijn. "Maar op gewestwegen is het veel moeilijker om dat soort snelle dienstverleningen van takelbedrijven te garanderen", zegt Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister Weyts. "Het beste antwoord is gewoon die Noord-Zuidverbinding daar zo snel mogelijk aan te leggen."