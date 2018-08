Wanneer een potje simpel joggen te saai is 16 augustus 2018

02u23 0 Horebeke Horebeekse jongeren konden gisteren deelnemen aan de Arcules Run van jeugdhuis Arcadia. Geen gewone loopwedstrijd, want het parcours lag bezaaid met obstakels.

De leden van het jeugdhuis bouwden op een veld in de Muziekstraat een obstakelparcours met autobanden, dranghekken en strobalen. De deelnemers namen het in een estafette tegen elkaar op, en probeerden gedurende een halfuur zoveel mogelijk rondjes af te leggen.





Het evenement viel alvast in de smaak bij de jonge deelnemers. "Op een normale vakantiedag zit ik vaak in de zetel", vertelt Marthe. "Dit is echter iets helemaal anders. Het was lastig, maar wel heel leuk."





Na de jeugd was het aan de volwassenen om zich op het obstakelparcours te wagen. Zij mochten een uur afzien. (LDO)