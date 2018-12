Vriendengroep maakt naaktkalender als eerbetoon aan overleden vriend Frank Opbrengst gaat naar Centrum ter Preventie van Zelfdoding Lieke D'hondt

13 december 2018

21u27 0 Horebeke Een vriendengroep uit Horebeke heeft een naaktkalender gemaakt voor Music for Life. Ze doen daarmee hun stunt van tien jaar geleden over, maar dit keer met een heel specifieke reden: ze willen er hun vriend Frank mee eren die kort na de lancering van de vorige kalender uit het leven stapte.

Tien jaar geleden besloot een groep vrienden in jeugdhuis Arcadia in Horebeke om een naaktkalender te maken. Het zou een éénmalig project zijn ten voordele van Music for Life. “Het was toen in de mode om een naaktkalender te maken”, weet Kristof Van Crombrugge nog. De vrienden sprongen mee op de kar en brachten een gesmaakte kalender uit met foto’s in en rond Horebeke. Nu, tien jaar later, doen de vrienden hun stunt nog eens over en dat voor hun overleden vriend Frank.

Eerbetoon

“Frank was onze dj in Arcadia en stond tien jaar geleden nog model voor onze naaktkalender. Kort nadien besloot hij om uit het leven te stappen. Hoewel de naaktkalender een éénmalig project was, hebben we nu besloten om het nog eens over te doen om hem te eren”, zegt Kristof. “Toen ik op 1 november aan zijn graf stond, wist ik dat het een goed idee was. De opbrengst van de verkoop zullen we via Music for Life schenken aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.” Een deel van de vriendengroep die in 2009 de kalender maakte, tekende opnieuw present. “Maar we hebben ook wat vers vlees aan boord gehaald. Met 7 vrouwen en 15 mannen gingen we met de billen bloot.”

Knop omdraaien

De foto’s van de kalender werden genomen op unieke locaties die mee uitgezocht werden door fotograaf Johan Martens en grafisch vormgeefster Femke Coopmans: in de brouwzaal van Brouwerij Roman, in een stukje privébos in de Vlaamse Ardennen, in een café, op de kasseien van de Haaghoek en uiteraard ook in jeugdhuis Arcadia. Die laatste foto is ook nog eens uitvergroot en wordt per opbod verkocht voor het goede doel.

Dat het voor de 22 modellen een avontuur was om de perfecte foto’s te maken, mag duidelijk zijn. “Voor de foto’s in openlucht moesten we de koude en de regen trotseren en om foto’s te kunnen maken op de Haaghoek moesten we de straat een uur lang laten afsluiten. En toen we de foto in een café gingen maken, waren er effectief klanten aanwezig. Die moesten we eerst nog aan de kant krijgen”, lacht Kristof. Ook de vrouwelijke modellen vonden het een unieke ervaring. “Het was vooral heel tof om te doen. Het was wel bijzonder, want we moesten onze positie zoeken met kleren aan en dan alles uitspelen”, zegt Femke Bauters. “Dat was een knop die we moesten omdraaien, maar de sfeer was zo tof dat dat gemakkelijk ging”, vullen Lotte Joos en Marieke Backaert aan.

De naaktkalender van de vrolijke bende is te koop bij alle modellen, in de Horebeekse Boekhandel in Horebeke, Dagbladhandel Kirsten in Schorisse en in de online webshop. Een exemplaar kost 15 euro. “Maar hogere giften zijn ook welkom, want alle opbrengst gaat naar het goede doel”, zegt Kristof.