Volksbelangen stelt vernieuwde lijst voor 14 juli 2018

02u34 0

De lijst van Volksbelangen in Horebeke is helemaal ingevuld. Burgemeester Joseph Browaeys maakte eerder al bekend dat hij zich na 54 jaar niet meer verkiesbaar zou stellen. Zijn opvolgster op de lijst is dochter Cynthia Browaeys. Wat de verkiezingsuitslag in Horebeke ook zal zijn, het is nu al zeker dat het bestuur er anders zal uitzien dan de afgelopen 54 jaar. Bij Volksbelangen zetten de twee meest ervaren kandidaten een stap opzij, want ook eerste schepen Robert De Meuleneire houdt het na 47 jaar in de gemeenteraad voor bekeken. Dus trekt Volksbelangen met een beduidend jongere lijst naar de kiezer. Cynthia Browaeys zal de lijst trekken. Op plaats twee staat huidig schepen van onder andere Leefmilieu, Recreatie en Sociale zaken Hendrik Blommaert. De derde plaats is voor Janna Bauters. Zij is momenteel schepen van Cultuur, Toerisme, Feesten, Sport en Landbouw. Ook schepen van Gezin en kinderopvang, Jeugd en speelpleinwerking en Onderwijs Guy Glorieux stelt zich opnieuw kandidaat. Hij is de lijstduwer. De overige plaatsen zijn voor gemeenteraadsleden Sabine Roobroeck, Patrick Minnaert en Iris De Martelaere. Ook Johan Vinois, Luc Van Overmeiren, Chantal Larno en Bruno Vander Linden krijgen een plaats op de lijst. (LDO)