UPDATE - Gewapende man die zich verschanste in woning in Horebeke is ingerekend Ronny De Coster

11 december 2018

16u08

Bron: Eigen berichtgeving 44 Horebeke De man die zich dinsdag na de middag had verschanst in zijn woning in Horebeke is ingerekend. Bij zijn arrestatie geraakte niemand gewond. De man gaf zich over, nadat politie urenlang met hem had gecommuniceerd met een parlofoon. Hij is voor onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht.

De crisissituatie in en rond het huis aan de wijk Vrijsbeke in Horebeke ontstond rond 14 uur dinsdagnamiddag. Een vijftiger werd er opgemerkt toen hij met een vuurwapen op straat liep in de buurt van zijn eigen woning. Een buur alarmeerde de politie van Brakel. Toen de agenten arriveerden, verschalkte de man zich in zijn woning. Hij bleef met het wapen in de hand achter een venster staan.

De lokale politie schatte de situatie in als te gevaarlijk om zelf het huis naar binnen te gaan en riep daarom de hulp van hun collega’s van de federale politie. Zwaar bewapende interventieploegen snelden ter plaatse. Politie en brandweer sloten de wijde omgeving rond het huis af en maanden alle bewoners in de buurt aan om binnen te blijven.

Twee drones circuleerden al die tijd rond het huis waarin de man zich had teruggetrokken. Een gespecialiseerd team bleef urenlang contact houden met de persoon, waarna hij zich uiteindelijk overgaf. De man liet zich zonder verweer wegbrengen. Hij werd naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht.

Psychische problemen

Het zou gaan om een man met psychische problemen. “Het is iemand die we niet zo goed kennen, omdat hij een teruggetrokken leven leidde. Ik weet dat hij nog als bediende heeft gewekt in het rusthuis, maar ondertussen is hij al jaren werkloos”, zegt de Horebeekse burgemeester Jozef Browaeys. “De man is vrijgezel en leefde bij zijn moeder tot ze vorig jaar overleed. Dat hij een of meerdere wapens in huis had, was ons niet bekend”, reageert de burgemeester.