Toneelvereniging Proarto speelt ‘Eén komt nooit alleen’ ten voordele van vzw Boven de Wolken Lieke D'hondt

08 november 2018

12u20 0 Horebeke Toneelgezelschap Proarto uit Horebeke speelt vanaf 10 november ‘Eén komt nooit alleen’ in zaal De Kroon. De toneelvereniging schenkt een deel van de opbrengst van het blijspel aan vzw Boven de Wolken.

Toneelgezelschap Proarto is zo goed als klaar voor de uitverkochte première van het stuk ‘Eén komt nooit alleen’ op zaterdag 10 november. De acteurs spelen in een regie van Filip De Bolle een komisch stuk over de zussen Mona en Lisa die samen met hun broer Francis in het ouderlijk huis wonen. Ze hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en tot overmaat van ramp moet de bejaarde nonkel Jef noodgedwongen bij hen intrekken. Het viertal krijgt hulp uit onverwachte hoek en dat levert komische situaties op.

Vzw Boven de Wolken

Met de voorstelling steunt Proarto de vzw Boven de Wolken. Deze vereniging helpt ouders die een baby hebben verloren door kosteloos een fotoreportage te maken van hun overleden kindje. “Sterrenouders hebben nood aan een mooie en blijvende herinnering aan hun kindje. Het is een kleine houvast in ontzettend moeilijke tijden, maar het kan een grote stap in hun rouwproces betekenen. Dat wil Proarto graag steunen”, zegt Bruno D’Haeyer.

Wie ‘Eén komt nooit alleen’ wil zien en zo ook vzw Boven de Wolken wil steunen, kan de voorstellingen op 10, 16, 17, 23 of 24 november bijwonen, telkens om 20 uur. Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen via Proarto@hotmail.com of na 18 uur op het nummer 0494/50.61.40. De tickets kosten 8 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 12 jaar.