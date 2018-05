Stalkingszaak rond Petra De Sutter uitgesteld 09 mei 2018

02u32 0

De stalkingszaak rond Petra De Sutter werd gisteren uitgesteld voor conclusietermijnen in beroep. T.D. (48), de ex-onderzoeker aan het UZ Gent die veroordeeld werd voor stalking van transgenderboegbeeld en Groen-politica Petra De Sutter, had beroep aangetekend tegen het vonnis. D. werkte jarenlang samen met De Sutter bij de vakgroep Reproductieve Geneeskunde. Na klachten over grensoverschrijdend gedrag bij doctoraatsstudentes en een vroedvrouw, besliste het ziekenhuis hem in 2014 ontslaan. D. kon het ontslag niet verkroppen en begon een lastercampagne tegen De Sutter. De man ging in beroep om "de monsterlijke waarheid bloot te leggen". De zaak is uitgesteld naar 2 oktober voor conclusietermijnen. (DJG)