Smarre moet verkeersveiliger: ”Meer flitscontroles en digitale borden” Lieke D'hondt

31 januari 2019

15u54 0 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke gaat samenzitten met de politie om Smarre verkeersveiliger te maken. Er komen alvast digitale snelheidsborden en meer snelheidscontroles.

Smarre, de verbindingsweg tussen Horebeke en Zwalm, is al langer een aandachtspunt. In maart van vorig jaar besloot het gemeentebestuur er asverschuivingen te plaatsen zodat de bestuurders zich beter aan de snelheidslimiet zouden houden. Dieter Verscheure (N-VA) bracht al meermaals op de gemeenteraad naar voor dat de asverschuivingen anders opgesteld moeten worden om meer effect te hebben. Het gemeentebestuur zal daarom samenzitten met de politie om te bekijken of ze nog verplaatst kunnen worden.

“We bekijken ook of we rode markeringen op de grond kunnen aanbrengen om de situatie nog duidelijker te maken en we vragen extra flitscontroles aan”, zegt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). Schepen Hendrik Blommaert (Volksbelangen) voegt er nog aan toe dat de gemeente twee digitale snelheidsborden zal plaatsen om de bestuurders te sensibiliseren.

De N-VA-fractie reageert tevreden op deze maatregelen. “Dit is een stap vooruit. We zijn blij dat de meerderheid gevolg geeft aan iets wat we al meerdere keren hebben aangekaart”, zegt Verscheure.