Schepen De Meuleneire (83) stopt ermee NA 48 JAAR WIL HIJ FAKKEL DOORGEVEN AAN JEUGD LIEKE D'HONDT

18 juli 2018

02u41 0 Horebeke Na 48 jaar zegt eerste schepen van Horebeke Robert De Meuleneire (Volksbelangen) de politiek vaarwel. Al die tijd was de 83-jarige de rechterhand van burgemeester Joseph Browaeys, maar net als zijn burgemeester kiest hij ervoor om zich na deze legislatuur niet meer verkiesbaar te stellen.

In 1970 stond Robert De Meuleneire (83) voor de eerste keer op de lijst van Volksbelangen. Hij kreeg meteen de steun van de Horebekenaars en werd eerste schepen. Die functie zou hij de komende 48 jaar niet meer opgeven. "En dat terwijl het eigenlijk nooit mijn bedoeling was om in de politiek te gaan", lacht De Meuleneire. "Maar omdat ze rond mij maar bleven zagen, ben ik toch op de lijst gaan staan en werd ik direct eerste schepen." Uiteindelijk zal hij bijna een halve eeuw schepen van Financiën, Openbare Werken, Verkeer en Personeel blijven. Mede onder zijn impuls evolueerde Horebeke van een gemeente die amper haar personeel kon betalen, tot een schuldenvrij Horebeke.





Overstromingen

Het meest trots is De Meuleneire op wat hij voor de inwoners van Horebeke heeft gedaan om de overstromingen te bestrijden die vooral eind de jaren negentig problemen veroorzaakten in de gemeente. "De overstromingen waren een ramp in Horebeke. De aardappelen spoelden van de akkers over de straten en de grachten tot in de kelders van de huizen. Er kwam een massa water naar beneden", herinnert de schepen zich nog. "We hebben toen beslist een wachtbekken aan te leggen in de Meersestraat. Dat was een dure aangelegenheid, maar de overstromingen zijn sindsdien wel voorbij." Ook het verenigingsleven ligt De Meuleneire nauw aan het hart. Zo lag hij mee aan de basis voor de bouw van jeugdhuis Arcadia en veranderde de oude gemeenteschool in Sint-Maria-Horebeke in een ruimte voor verenigingen en een kinderopvang. De Horebekenaars konden ook altijd rekenen op de schepen. "Ik heb meer dan eens een burentwist opgelost door te bemiddelen. In plaats van de politie te bellen, kwamen ze naar mij", vertelt De Meuleneire.





Reizen

Na 48 jaar is hij klaar om de fakkel door te geven aan de jeugd. "Ik ben graag actief en onder de mensen, maar nog een termijn als schepen zie ik op mijn leeftijd niet meer zitten. Ik kom vaak voor acht uur naar het gemeentehuis en ik ben ook nog verzekeringsmakelaar. Dat wordt een beetje te veel als je 83 jaar bent. Mijn geheugen verbetert er natuurlijk ook niet op. Het is tijd om de jongeren een kans te geven om ervaring op te doen en door te groeien." Toch is De Meuleneire van plan om nog zo actief mogelijk te blijven. "Als ik niet zou weten wat gedaan, zou ik zot worden. Ik zal me dus zeker niet vervelen. Ik ben van plan om nog veel te reizen en zal achter de schermen nog betrokken blijven bij de partij", besluit De Meuleneire.