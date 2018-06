Roger gevierd voor zijn 50 jaar als imker 21 juni 2018

Roger Vander Straeten (81) is al vijftig jaar lang verknocht aan zijn bijen en werd daarom in de bloemetjes gezet op het gemeentehuis in Horebeke. Hij kwam voor het eerst in aanraking met bijen via zijn nonkel Remi. Toen zijn nonkel overleed, bekommerde Roger zich om de zwerm bijen die opnieuw bij hem landde.





Jaar na jaar deed hij meer ervaring op en zo leerde hij de lekkere honing te oogsten. Roger was ook jarenlang bestuurslid van de Koninklijke Oudenaardse Imkervereniging en een steun en toeverlaat voor andere imkers in Horebeke. Ondertussen zet zijn schoonzoon de traditie verder.











(LDO)