Rioleringsgraad in Horebeke, Maarkedal en Kruishoutem opvallend laag: “Achterstand zo snel mogelijk wegwerken”

13 januari 2019

12u44 0 Horebeke Het is niet goed gesteld met de rioleringsgraad in Horebeke, Maarkedal en Kruishoutem. In deze drie gemeenten is telkens ruim minder dan de helft van de huizen aangesloten op de riolering, wat wil zeggen dat het afvalwater rechtstreeks de beek of de gracht in vloeit.

In Horebeke is slechts 13,45 procent van de huizen aangesloten op de riolering. De gemeente is zo de slechtste leerling van de klas in Vlaanderen. “We zijn al tien jaar aan het sparen om dat op te lossen”, zegt schepen van afvalbeleid en waterzuivering Hendrik Blommaert (Volksbelangen). “Acht jaar geleden hebben we al een eerste fase uitgevoerd waarin we onder andere Smarre, Korsele en de Kromstraat hebben aangepakt. Daarna kregen we van de hogere overheden de melding dat er geen middelen meer waren om de tweede fase in gang te zetten. De werken werden uitgesteld naar 2020, maar nu hebben we bericht gekregen dat we toch in 2019 kunnen herbeginnen. Als het van ons had afgehangen, waren de werken al eerder uitgevoerd. Nu moeten we kijken naar Farys en Aquafin die de projecten moeten leiden. Wij gaan er alleszins alles aan doen om het vooruit te laten gaan.”

“Achterstand versneld wegwerken”

Ook Maarkedal scoort behoorlijk slecht. Daar is 37,12 procent van de huizen aangesloten op de riolering. “We hebben inderdaad een historische achterstand die we de komende jaren willen wegwerken”, verduidelijkt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “We willen dat versneld doen, maar alle huizen aansluiten op de riolering zou 24 miljoen euro kosten. We willen in de komende tien jaar de rioleringsgraad wel verdubbelen. Dat wil zeggen dat we 740 gezinnen aansluiting zullen geven op de riolering.”

Daarbij komen nog eens de afgelegen huizen, die niet aangesloten worden op de riolering maar een IBA installeren. Dat is een individuele waterzuivering zodat de gezinnen zelf hun afvalwater kunnen zuiveren.

Nachtergaele benadrukt ook dat de inhaalbeweging afhangt van de hogere overheden. “De planning hebben we niet zelf in handen omdat we rekenen op subsidies voor het openbreken van kasseiwegen zoals de Eikenberg en de Mariaborrestraat. Pas als de subsidies rond zijn, kunnen we ook daar de rioleringen aanleggen.”

Verschil in bevolkingsdichtheid

Opmerkelijk is de ongelijkheid binnen de nieuwe gemeente Kruisem: Zingem heeft de voorbije jaren fors in rioleringen geïnvesteerd, maar Kruishoutem zit bij de slechte leerlingen van de klas. “Dit heeft ook wel te maken met de verschillende bevolkingsdichtheid: Kruishoutem is uitgestrekter dan Zingem”, zegt de Kruisemse schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V). “Maar er staan ook heel wat projecten op stapel. De heraanleg van het centrum van Kruishoutem is een rioleringsdossier. Als dit werk af is, zullen 6.000 inwoners van onze gemeente hun afvalwater lozen in een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de geplande heraanleg van de Nazarethsesteenweg en de Marolle zullen het aantal rioolaansluitingen fors verhogen”, blikt Bothuyne vooruit.

“Dit zal nog decennia duren”

“Dat zoveel afvalwater in de Vlaamse Ardennen de weg niet vindt naar de riolering en afvalwaterzuivering, is helaas goed te zien in onze beken”, zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos. “Bepaalde vissoorten zoals de rivierdonderpad en de beekforel zitten onder meer op de Sassegembeek en Dorenbosbeek geïsoleerd in de bovenlopen, omdat stroomafwaarts de vervuiling te groot is. Het is een typisch probleem voor regio’s met een sterk hellende landschap”, weet Coppens.

“In onze regio heb je heel veel woningen waarvan het afvalwater niet aan de straatkant wordt afgevoerd, maar achteraan het huis. Dat heeft te maken met het reliëf: vaak liggen lozingspunten lager dan de straat. En dus laten gezinnen hun afvalwater naar sloten en beken stromen. Technisch is dat niet eenvoudig op te lossen. Steden en gemeenten moeten hiervoor bij heraanleg van wegen alvast aandacht hebben. Het zal nog vele jaren en allicht zelfs een generatie duren om het rioleringsprobleem in de Vlaamse Ardennen te verhelpen”, vreest Coppens.