Regina De Rodder dook in de archieven en vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in Horebeke in nieuw boek Lieke D'hondt

12 november 2018

20u08 0 Horebeke Regina De Rodder uit Horebeke heeft in het gemeentehuis haar nieuwe boek voorgesteld. ‘Horebeke 1914-1918. Twee kleine dorpen in de Groote Oorlog’ vertelt het verhaal van de 35 Horebeekse oorlogsslachtoffers en hoe de vrijheden van de inwoners van de gemeente aan banden werden gelegd tijdens de oorlog.

Vier jaar geleden kreeg Regina het idee om een boek te schrijven over de Eerste Wereldoorlog in Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke. “Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in Horebeke’ begon ik van alles te verzamelen dat verband houdt met die wereldbrand in onze kleine dorpen”, vertelt Regina. “Uiteindelijk resulteerde dat in een boek van 178 bladzijden: Horebeke 1914-1918. Twee kleine dorpen in de Groote Oorlog.”

In het boek heeft Regina aandacht voor de 35 oorlogsslachtoffers uit Horebeke. De meeste onder hen waren soldaten, maar er vielen ook een aantal burgerslachtoffers. “Ik wou hen graag een gezicht en een persoonlijk verhaal geven”, vertelt Regina. In het rijkelijk geïllustreerde boek vinden de lezers ook meer informatie over het dagelijks leven van de Horebekenaars tijdens de oorlog. Regina vertelt de verhalen van het thuisfront, waar de vrijheid aan banden werd gelegd en burgers verplicht werden om grondstoffen en arbeidskrachten te leveren voor de Duitse oorlogseconomie. “Horebeke bleef gespaard van grote veldslagen of verwoestingen. Pas op het einde werd verbeten gevochten tijdens de laatste dagen van het eindoffensief. Aan de hand van getuigenissen van markante dorpsfiguren en enkele geallieerde soldaten kunnen we ons ook een beeld vormen van die angstaanjagende dagen.”

Het boek ‘Horebeke 1914-1918. Twee kleine dorpen in de Groote Oorlog’ is verkrijgbaar als softcover en kost 20 euro. Bestellen kan bij Regina op het nummer 0475/86.48.88 of via rderodder@gmail.com.