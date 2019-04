Protestants Historisch Museum Abraham Hans heropent deuren na restauratiewerken Lieke D'hondt

14 april 2019

14u01 0 Horebeke Na enkele maanden restauratiewerken is het Protestants Historisch Museum Abraham Hans in de Geuzenhoek in Horebeke opnieuw geopend. Tijdens de feestelijke heropening onthulden de aanwezige prominenten ook een borstbeeld van Abraham Hans aan de ingang van het museum.

Het tweehonderd jaar oude schoolgebouw en geboortehuis van Abraham Hans in de gelijknamige straat in Horebeke doet al dertig jaar dienst als museum. Bezoekers ontdekken er niet alleen hoe de protestanten in Horebeke leefden, ook de werken van Abraham Hans en heel wat didactisch materiaal uit het onderwijs van weleer zijn er terug te vinden. Het museum ging enkele maanden dicht wegens uitbreidingen: de oude woning van de schoolmeester maakt nu ook deel uit van het museum. De infrastructuur is opgefrist, het dak hersteld en de museumstukken zijn uitgebreid.

Borstbeeld

Ook nieuw aan het museum is het borstbeeld van Abraham Hans aan de ingang. Dat is afkomstig van de Abraham Hans school in Oudenaarde. Die school is omgedoopt in De Wereldbrug, maar opdat het beeld van Hans dat aan de school stond niet verloren zou gaan, is het na wat gelobby in Horebeke beland.