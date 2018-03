Oppositie wacht ongeduldig op eerste gemeenteraad van 2018 08 maart 2018

Horebeke "Zijn de burgemeester en schepenen van Horebeke nog in winterslaap?" Dat vraagt oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) zich af. "Het is ondertussen al maart en er is nog steeds geen gemeenteraad geweest."

De oppositie van Horebeke vindt het dan ook hoog tijd dat de gemeente een gemeenteraad bijeenroept. "Wij hebben één zetel te weinig om zelf een gemeenteraad bijeen te roepen", legt Verscheure uit. "Dus moeten we wachten tot we een uitnodiging ontvangen van de voorzitter." De oppositiepartij heeft nochtans al enkele agendapunten klaar voor de volgende zitting. Zo willen ze onder meer opnieuw ijveren voor een subsidieregeling om verenigingen te stimuleren om zwerfvuil op te ruimen. Burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen) beschouwt het lage aantal gemeenteraden als een bezuiniging. "Ik organiseer geen gemeenteraad om gezellig samen te zijn. Als er weinig of geen agendapunten zijn, vergaderen we dus niet. De zitpenningen zouden de gemeente te veel geld kosten. Ondertussen hebben we al enkele agendapunten, dus er zal nog deze maand een gemeentraad plaatsvinden", zegt hij.





Consequent

"Met die uitleg moet ik lachen", zegt Verscheure. "Als de burgemeester consequent zou zijn, dan zou hij een schepenambt schrappen om te besparen. We hebben bijvoorbeeld een schepen van sociale huisvestiging, maar geen sociale woningen en een schepen van afvalbeleid terwijl het recyclagepark wordt uitgebaat door de gemeente Brakel", zegt Verscheure. (LDO/FEL)





