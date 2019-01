Nieuwjaarsreceptie op het Kerkplein voor inwoners van Horebeke Lieke D'hondt

14 januari 2019

Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke organiseert op zondag 20 januari een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente.

Net als vorig jaar is iedereen welkom in de verwarmde tent op het Kerkplein van Sint-Maria-Horebeke. De receptie begint om 11 uur en zal rond 14 uur afgelopen zijn. Om praktische redenen vraagt het gemeentebestuur om vooraf in te schrijven. Dat kan via info@horebeke.be.